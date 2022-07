INSS: novas regras para atendimento começaram a valer hoje (04/07); veja o que muda

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou, nesta segunda-feira (04), as novas regras para o atendimento aos trabalhadores, aposentados e pensionistas. Os segurados precisam ficar atentos quanto ao agendamento, quando é permitido levar acompanhante ou solicitar interprete, além das documentações. Veja.

Que horas as agências do INSS abrem?

As agências deverão funcionar por 12 horas diárias. Para o expediente interno, o horário de abertura acontece às 6h30. Já o público em geral deverá começar entre 7h e 8h, funcionando por seis horas diárias ininterruptas. Pela tarde, as agências vão funcionar voltadas para as perícias médicas agendadas e a outros atendimentos internos.

Como vai funcionar a identificação do INSS?

Para entrar em uma das agências, o segurado deve apresentar documento oficial com foto. Doentes e pessoas a partir de 60 anos podem apresentar a carteira de identidade, que deve ser aceita pelo servidor mesmo com rasuras. A nova norma pretende diminuir o número de acompanhantes nos postos de atendimento.

Quem tem direito a acompanhante nas agências do INSS?

Terão acompanhantes apenas os segurados com deficiência auditiva. A portaria garante direito a intérprete de Libras nos processos de agendamento, perícia e avaliação social. Nas demais situações, caberá ao servidor responsável pelo atendimento decidir sobre a presença de mais uma pessoa no recinto.

Como será feita a entrega de documentos nas agências do INSS??

Segundo as novas normas – que constam na Portaria 1.027, do Diário Oficial da União – ficam dispensadas as procurações nas entregas simples de documentos. O documento passa a valer quando o representante tiver de se manifestar sobre o cumprimento de alguma exigência, como nas justificações administrativas.

Como pode ser feito o agendamento do INSS??

Há duas opções para que o agendamento do INSS. Uma via aplicativo “Meu INSS” ou pelo telefone “135”. O beneficiário recebe uma senha, com dia e hora marcados. Nas situações mais complexas é possível ligar para a Central, no 135, ou excepcionalmente ir até uma das agências e optar pela modalidade “atendimento específico”.

Veja quais situações pode agendar na agência do INSS?