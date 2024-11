Inscrições para vagas remanescentes do Fies são prorrogadas; veja o novo prazo

As inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foram prorrogadas para o dia 2 de dezembro. O prazo anterior ia até esta sexta-feira, 29. Agora, estudantes que já estão fazendo o curso no turno e local para os quais se inscreveram têm mais três dias para acessar o Portal Acesso Único do MEC e concorrer a uma oportunidade de financiamento.

O Edital nº 33/2024, que altera o cronograma, foi publicado na última quinta-feira, 28 de novembro, no Diário Oficial da União. As vagas remanescentes do Fies referem-se às oportunidades de financiamento que não foram preenchidas durante as etapas regulares de seleção do programa.

Quem pode e como participar

As vagas são referentes ao segundo semestre de 2024 e são destinadas aos estudantes que já estão fazendo o curso no turno e local para os quais se inscreveram ou que têm aproveitamento de, pelo menos, 75% das disciplinas, caso o semestre já tenha acabado.

As inscrições devem ser feitas pelo sistema de seleção do Fies, disponível no Portal Acesso Único do MEC.

A chamada única e a lista de espera serão divulgadas no dia 4 de dezembro, de acordo com o Edital nº 32/2024, que trata do processo de oferta e ocupação de vagas remanescentes do Fies.

Prioridades

Candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência terão prioridade na classificação para a ocupação das vagas remanescentes. Nesses casos, também será possível solicitar a contratação de financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pelas instituições.

O Fies é um programa federal que concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos. Para participar, os candidatos devem ter feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010 e ter renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos.