Inscrições para programa de estágio da Hydro estão se encerrando; veja a data

As inscrições para o programa de estágio da Hydro, empresa de alumínio e energia, estão quase encerrando. Para quem tiver interesse ainda há tempo de se inscrever. As inscrições vão até esta quinta-feira (30). A oportunidade é para atuar no Pará e no Rio de Janeiro.

Para participar é preciso estar cursando o ensino superior, com graduação entre abril de 2025 a julho de 2027 a partir do 4º semestre. As vagas são 100% afirmativas para mulheres.

A oportunidade é aberta apenas para estudantes dos cursos de bacharelado. É necessário ter disponibilidade para estagiar durante 6 horas por dia, além disso, para algumas vagas, é exigido falar em inglês.

O processo seletivo da Hydro é aberto para estudantes dos cursos de Engenharias (todas), Administração, Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Economia, Química, Direito, Cursos de Exatas, Ciência da Computação, Contabilidade, Psicologia, entre outros, além de cursos em áreas correlatas.



As vagas são para atuação em Belém e no município de Barcarena, no Pará e para o Rio de Janeiro (RJ)



Benefícios oferecidos pelo programa

bolsa-auxílio com valor compatível com o mercado;

gympass;

seguro de vida;

vale-alimentação e/ou refeitório na planta;

vale-transporte;

fretado;

plano de saúde Nacional Plus;

e auxílio funeral.

As etapas do processo seletivo envolvem inscrições, trilha online, que deve ser completada até o dia 30 de novembro. Dinâmica online, entrevistas presenciais, feedbacks e masterclasses em fevereiro do próximo ano.



