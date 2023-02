Inscrições para o Sisu do primeiro semestre terminam nesta sexta-feira (24)

Encerram na próxima sexta-feira (24) as inscrições para o processo seletivo de 2023.1 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) — programa do Ministério da Educação (MEC) para acesso de estudantes a cursos de graduação em universidades públicas do país, sejam elas federais, estaduais ou municipais. Os estudantes devem se inscrever pelo site oficial do Sisu até às 23h59 da sexta. Poderá se inscrever o candidato que tenha participado da edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de ter obtido nota acima de zero na redação. Nesta edição do programa são ofertadas 226.399 vagas em 128 instituições públicas, sendo 63 universidades federais.

O estudante poderá se inscrever no processo seletivo do Sisu em até duas opções de vaga com a possibilidade de alterar as opções enquanto o período de inscrições estiver aberto. É validado apenas o último registro no sistema. Não é permitida a inscrição em mais de uma modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno, na mesma instituição de ensino e local de oferta.

Resultado

O resultado da seleção, com a divulgação das notas de corte, será no dia 28 de fevereiro. No caso dos aprovados, o candidato deverá realizar a matrícula ou o registro acadêmico na instituição para a qual foi selecionado no período de 2 a 8 de março. Os dias, os horários e os locais de atendimento serão definidos por cada instituição de ensino em edital próprio.

Lista de espera

O processo seletivo do Sisu é feito por uma única chamada, mas é possível disputar uma vaga por meio da lista de espera. O prazo para manifestar interesse na lista de espera vai de 28 de fevereiro a 8 de março. Nessa fase, o candidato deverá indicar apenas um dos dois cursos escolhidos anteriormente. A manifestação de interesse na lista de espera assegura ao estudante apenas a expectativa de direito à vaga ofertada no âmbito do Sisu. A matrícula ou o registro acadêmico estão condicionados à existência de vaga e ao atendimento de todos os requisitos legais e regulamentares.

Além disso, o estudante selecionado em uma de suas opções de vaga não poderá participar da lista de espera, independentemente de ter realizado sua matrícula na instituição para a qual foi selecionado. A publicação das vagas remanescentes para a lista de espera será feita pelas próprias instituições de ensino.

