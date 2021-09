Influencer, menor de idade, fica desfigurado após levar garrafada em restaurante

Um influenciador digital, menor de idade, recebeu 30 pontos no rosto após levar uma garrafada em um restaurante da Praia Grande, no litoral de São Paulo. Funcionários do estabelecimento e outro jovem também ficaram feridos durante a confusão.

Em entrevista para o G1 de São Paulo, a mãe do influenciador relatou que estava no local com amigos e os dois filhos, um de 14 e outro de 15 anos, além de um colega dos jovens. Segundo ela, a confusão começou depois de um grupo de homens entrar no restaurante e sentar na mesa onde os adolescentes estavam, o desentendimento veio após os rapazes agirem de maneira estranha, como se estivessem debochando dos influenciadores.

Fernanda, mãe das crianças, relatou que viveu momentos de terror, que o agressor teria quebrado duas garrafas e partido para cima dos seus filhos. “Eu estava mais na outra ponta da mesa e, quando eu vi, já estava a confusão. O amigo dos meus filhos machucou a mão e o rosto, e meu filho, a cabeça, ombro e braço. O gerente do bar também foi ferido”, relembrou ela.

Os jovens foram encaminhados para o hospital e postaram fotos dos ferimentos nas redes socais, onde possuem mais de um milhão de seguidores. Funcionários que tentaram desapartar a briga também precisaram receber atendimento médico. O agressor fugiu do local.