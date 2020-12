Influencer viraliza após virar 'mãe' de bode: 'Ele salvou a minha vida'

Uma jovem de 19 nos viralizou nas redes sociais após comprar um bode, Bento, que ela chama de filho. Açucena Guirra de Cerqueira é digital "bonfinenser" (em referência a sua cidade, Senhor do Bonfim, que fica a cerca de 400 km de Salvador).

"Na hora de escolher o Bento, eu vi três bodes amarrados com corda no pescoço e deu muita dó. Eu queria levar todos, mas eu só tinha 70 'conto'. Aí eu vi que tinham dois que estavam muito amoadinhos... Um tava deitado, o outro tava meio mole e Bento tava lá, cabeçando todo mundo. Eu pensei: 'Eu quero é esse'. Ele custava R$ 80. 'Oxi... Mas, meu filho, tá muito caro... não vou comer o bicho não'", disse para o feirante, que aceitou baixar o preço do animal.

Não vou negar que joguei no Google se é possível criar um bode em apartamento



Bento, nome em homenagem à "Turma da Mônica", foi comprado há um mês, mas o sucesso, porém, só chegou nesta semana, quando a jovem publicou o vídeo no TikTok. O animal não foi bem recebido pelo pai da jovem, Marinaldo de Cerqueira, que se assustou: "Quando cheguei em casa a ficha caiu. Meu pai virou pra mim e falou 'Que merda é essa que você trouxe, tá louca?".

"Já levei gato, cachorro lazarento cheio de sarna, tudo. Meu pai se assustou quando cheguei com o Bento. Ele achou que eu ia criar o bode, mas eu expliquei que só ia ajudá-lo a encontrar uma roça para crescer", conta. "Inicialmente deu tudo errado, o bode saiu cagando pela casa." Com medo do estrago que o bicho causaria em casa, seu Marinaldo fez com que Açucena tentasse devolver o animal no mesmo dia. "Tentei devolver, mas o feirante se negou a aceitar o Bento de volta. Pensei, 'me lasquei, vou perder R$ 70 e não tenho onde deixar o coitado do bode'. Aí eu e Lisandra ficamos sentadas lá na feira debaixo de sol gritando: 'Ó o bode, alguém quer comprar um bode'. Quando eu fui comprar tinham cinco pessoas querendo comprar um animal, aí quando eu tentei vender ninguém quis", brinca.

Pelo Instagram, ela procurou novos pais para o bicho. Depois de um tempo, Açucena se lembrou de um colega que tinha uma chácara. Lucas, mais conhecido como "Cobrinha", aceitou comprar o animal, mas não pelo preço inicial.

"Depois de duas semanas com o Bento em casa, vendi o bode pro Cobrinha, que pediu um desconto e eu fiz por R$ 50. 'Homem, você vai cuidar bem do meu bode?' Ele falou que sim. Então eu disse: 'tome!'." Os dois amigos fizeram um acordo e o animal passou a ficar na chácara de Lucas, com a condição de que ele sempre enviasse fotos e notícias do bicho. "Tive uma crise de choro quando a gente foi se separar. Senti medo e apreensão de que fizessem algo com ele. Eu pensei até em fazer um contrato pra garantir que não ia matar o Bento, como se fosse um seguro de vida."

Depois de algumas semanas separados, na última quinta-feira (26) aconteceu o reencontro tão esperado pela jovem baiana. "Fui buscar o Bento e quando eu vi ele cheiroso, feliz e gordo, fiquei muito, muito feliz. Trouxe ele pra ficar com Pandora (a cachorrinha de Açucena) e tenho certeza que ele reconheceu a casa, porque ele foi direto pra fruteira", conta. Agora, Bento ficará parte do tempo na chácara, parte na casa de Açucena.

"Ele me salvou da depressão"

O que poucos sabem é que Açucena, essa menina feliz e radiante do viral do Tik Tok, enfrenta uma depressão severa há anos. "O bode salvou a minha vida. Fui ajudar e acabei sendo ajudada", desabafa. "Eu queria algo diferente na minha vida, a minha depressão estava me afundando, me matando, queria sentir a vida de outra forma. Desde o momento que eu peguei o Bento, minha vida mudou completamente".

A baiana, que até semana passada tinha 11 mil seguidores no Instagram, de um dia pro outro já soma 200 mil pessoas na rede social.