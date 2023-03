Influencer diz que lavar louça 'diminui a energia masculina' do homem e viraliza; vídeo

Nos últimos dias, um vídeo que circula pelas redes sociais tem causado polêmica. Nele, uma mulher identificada como Ingrid Santiago, autointitulada empreendedora e com mais de 205 mil seguidores no Instagram, dá uma orientação curiosa às suas seguidoras: elas não devem permitir que seus maridos lavem louça, pois isso "diminui a energia masculina" do cônjuge.

Ingrid mistura em seu discurso fragmentos de religiosidade, antifeminismo e treinos fitness. O vídeo gerou uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Assista:

"Enquanto as mulheres colocam os homens para lavar louça e limpar a casa, elas só aumentam a energia feminina deles e fazem com que o cara diminua a energia masculina, ela acaba castrando o homem", diz Ingrid Santiago.

Além da polêmica, o perfil de Ingrid também afirma que é preciso deixar de ouvir música sertaneja por ser "mundana". Ela afirmar que falar de "mulher mal amada" e "mulher traída" pode atrair maldição para a família.