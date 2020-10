Influencer denuncia assédio em shopping center

A influenciadora digital Giana Mello publicou no Instagram que foi vítima de assédio de um homem em um dos corredores do Shopping Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, na noite de segunda-feira, 26. Ela disse que o homem ficou tirando foto das pernas dela e que denunciou o fato aos seguranças do estabelecimento, mas que estes não fizeram nada. O homem fugiu correndo.

A vítima contou que estava sentada em um banco no corredor, ao celular, quando percebeu que o homem estava tirando fotos do corpo dela. Ela o questionou, mas ele negou. Ela pediu para ver o celular e constatou as fotos das pernas dela, segundo relatou. A moça mandou mensagem para o amigo Luis Mariz, e avisou aos seguranças, que preferiam não se meter.

"Eles deixaram o moço ir embora, sendo que a polícia estava vindo", explicou. "Eu comecei a falar alto com ele, brigar, chamei os seguranças, que deixaram ele sair correndo, e umas meninas foram atrás dele para tirar foto da placa do carro", comentou.

O amigo, que estava no banheiro, chegou dando um chute nas costas do assediador, mas levou um soco no olho direito como resposta. "Eu cheguei na voadora neste filho da p*, ele me deu um socão na minha cara, mas os seguranças deixaram ele fugir. Havia cinco seguranças na porta e ninguém fez nada", comentou ele.

"Eu que tive que apagar as fotos porque ele dizia que não tinha. Depois fui para cima dele, chamei os seguranças e agora espero que ele seja encontrado o mais rápido possível. Polícia tem estado comigo o tempo todo, me informando que descobriu detalhes sobre o cara e me pedindo para eu divulgar o máximo que posso", finalizou.