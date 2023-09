Indicadores preveem fim da onda de calor no Brasil ainda em setembro

Uma formação de frente fria no sul do país pode indicar a redução dos índices das altas temperaturas ainda este mês. Conforme o site Clima Tempo, a mudança do clima deve, no entanto, causar temporais em algumas regiões.

A massa de ar fria está ligada a um ciclone extratropical que rá se formar sobre o mar, levando uma temperatura mais amena aos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, podendo ser percebida em outros locais.

Como ainda é estimado que a frente fria chegue no dia 28 de setembro, é provável que algumas regiões ainda se deparem com a onda de calor que tem atingido o país desde o último dia 17, com temperaturas que se aproximaram dos 44°.

Nesta quarta-feira (27), por exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo podem registrar 40°. Ainda hoje, alguns estados poderão enfrentar chuvas, principalmente os estados do Mato Grosso e Goiás.

Capitais atingiram recordes de calor em setembro

Algumas capitais sentiram a onda de calor muito acima do que estavam habituadas. Em São Paulo, por exemplo, a temperatura chegou a 36,5° em 24 de setembro.

Veja o recorde em algumas regiões:

São Paulo: 36,5°C - 24/09

Rio De Janeiro: 39,9°C - 24/09

Belo Horizonte: 37,5°C - 25/09

Curitiba: 33,1°C - 24/09

Campo Grande: 37,6°C - 22/9

Cuiabá: 42,0°C - 25/09

Goiânia: 39,3°C - 24/09

Brasília: 34,8°C - 25/09

Teresina: 40,2°C - 25/9

Palmas: 39,6°C - 25/09

39,6°C - 25/09 Brasília: 34,8°C - 25/09

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com