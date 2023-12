Imagens mostram advogada abraçando ex-sogro antes de envenená-lo

Câmeras de segurança registraram o momento em que a advogada Amanda Partata, de 31 anos, abraçou o ex-sogro, Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, minutos antes de envenená-lo com o café da manhã levou à casa dele. Também morreu a mãe de Leonardo, Luzia Tereza Alves, de 86 anos, em Goiânia. Amanda foi indiciada pelos homicídios.

VEJA MAIS

O delegado Carlos Alfama, que comandou a investigação, afirmou que os assassinatos teriam sido motivados pelo sentimento de rejeição da mulher após o fim do relacionamento com o médico Leonardo Pereira Alves Filho, filho de Leonardo Pereira Alves, e pela vontade de causar o "maior sofrimento possível" ao ex-namorado.

Pelas imagens, é possível ver a mulher chegando na casa da família e sendo recebida pelo ex-sogro. Ele ainda a ajuda a carregar as sacolas que continham o alimento envenenado. O registro é do dia 17 de dezembro, por volta das 9h. Ela ficou na casa até perto de meio dia e, horas depois, as duas vítimas começaram a se sentir mal.

Veneno

O laudo da perícia apontou que as mortes foram causadas por uma substância altamente tóxica introduzida em dois bolos de pote consumidos durante a refeição. Segundo a polícia, a mulher comprou o veneno pela internet uma semana antes do crime.

Em outro vídeo, Amanda aparece recebendo a encomenda que continha a substância. A polícia confirmou, a partir de uma nota fiscal, que o veneno comprado tinha como endereço a casa de Amanda, em Itumbiara. Um dia antes do crime, ela pediu a um motorista de aplicativo levar a substância para o hotel onde estava hospedada, em Goiânia. A perícia confirmou que a substância apontada na nota era a mesma encontrada nos alimentos.

A mulher vai responder pelo duplo homicídio qualificado, por motivo torpe, e por envenenamento. Ela ainda foi indiciada pela tentativa de homicídio qualificado do marido de Luzia, que também estava no café, mas não morreu.