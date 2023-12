Imagem mostra suspeita de envenenamento em café da manhã no dia do crime, em Goiânia

A provável cena do crime de envenenamento que chocou os moradores de Goiânia (GO), nesta semana, foi retratada em uma imagem. A foto que circula nas redes sociais mostra a principal suspeita do crime, a advogada Amanda Partata, de 31 anos, sentada na mesa da casa das vítimas, em meio a bolos de pote comprados em uma famosa doceria, uma garrafa de suco - onde provavelmente manipulou o veneno -, sacolas e uma garrafa de café.

Amanda foi presa na quarta-feira (20) suspeita de envenenar o ex-sogro Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e a mãe dele, Luzia Tereza Alves, de 86. Mãe e filho apresentaram sintomas como vômitos, diarreia e fortes dores abdominais. Eles chegaram a ser hospitalizados, mas não resistiram e morreram. As informações são do portal Metrópoles.

A imagem que mostra Amanda na mesa de café da manhã revela detalhes do acolhimento que a jovem teve na família do ex-namorado, com o qual manteve um relacionamento por apenas um mês e meio, de acordo com a Polícia Civil. Ela foi recebida para o momento mesmo sem a presença do ex, do qual ela dizia estar grávida.

Na foto é possível notar que a jovem trocou de roupa, após fazer as compras do café da manhã, como divulgado pelo Metrópoles. O cenário é uma tradicional “casa de vó”, com um quadro na parede, um forro de mesa típico. Na mesa, os bolos de pote que chegaram a ser alvo de suspeitas de contaminação. No entanto, a possibilidade foi descartada logo após o início das investigações.

Leonardo morreu no domingo, dia 17, cerca de 12 horas após o início dos sintomas. Já a mãe dele morreu horas depois, durante a madrugada de segunda-feira, dia 18. Os dois chegaram a alertar Amanda para que procurasse atendimento médico após se sentirem mal.