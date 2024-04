Idoso morto em cadeira de rodas foi flagrado vivo entrando em UPA

Paulo Roberto Braga, de 68 anos, foi visto entrando vivo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bangu, Zona Oeste do Rio, no dia 15 de abril, em imagens de câmeras de segurança. O idoso estava em uma cadeira de rodas, sendo empurrado por Érika de Souza Vieira Nunes, que também o acompanhou no dia seguinte, já morto, até uma agência bancária.

No vídeo, é possível ver Paulo Roberto colocando a mão na porta da unidade antes de entrar. A Fundação Saúde, responsável pela UPA de Bangu, informou que Paulo havia sido admitido no local em 8 de abril para tratamento e recebeu alta em 15 de abril, um dia antes de ser levado ao banco.

Érika, que se diz sobrinha e cuidadora de Paulo, declarou que ele havia sido internado na UPA de Bangu com pneumonia na semana anterior. O incidente aconteceu na agência do Itaú localizada na Avenida Cônego de Vasconcelos 64, Bangu, por volta das 14h desta terça-feira (16), no Calçadão de Bangu, uma via de pedestres.

Funcionários do banco desconfiaram da atitude de Érika

Como não era possível acessar o local com um veículo, Érika e Paulo foram deixados por um carro de aplicativo no estacionamento do Real Shopping, a 10 minutos de caminhada do Itaú. Câmeras mostram Paulo na cadeira de rodas com a cabeça tombada, saindo do elevador do shopping às 13h02, sendo empurrado por Érika.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por funcionários do Itaú às 14h01 e chegou às 14h11. A Polícia Militar chegou às 15h20, e um médico do Samu atestou o óbito de Paulo ao chegar à agência.

Funcionários do banco desconfiaram da atitude de Érika e chamaram a polícia. Ela foi presa em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver na noite de terça-feira (16).