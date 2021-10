Idoso morre sem atendimento e cachorros protegem o corpo

Uma cena triste comoveu os moradores de Peruíbe, no litoral de São Paulo, após cachorros protegerem o corpo de um idoso que morreu sem atendimento médico em um bar. As informações são do Metrópoles.

O homem de 68 anos, identificado como Damião de Almeida, morreu no chão do local depois de sentir fortes dores nas costas e esperar por mais de seis horas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo uma moradora, ele morreu gritando de dor.

Após o óbito, os animais de estimação do homem não saíram de perto do corpo, protegendo-o e não deixando ninguém se aproximar.