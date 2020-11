Idoso morre atropelado pelo próprio carro; entenda

Um homem de 83 anos morreu na quinta-feira (19) após ser atropelado pelo próprio carro em uma farmácia de Salvador (BA). O carro estava estacionado, mas sem o freio de mão puxado.

De acordo com uma testemunha que preferiu não se identificar, “ao sair do carro, ele esqueceu de puxar o freio de mão. Em um momento, o carro começou a descer e, na tentativa de puxar o veículo, a porta aberta bateu nele e o derrubou. O idoso caiu embaixo do carro, que acabou passando por cima dele”.

O idoso foi retirado debaixo do carro por funcionários da farmácia e outras pessoas que presenciaram o acidente, que acionaram uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A testemunha relatou, ainda, que o idoso estava lúcido enquanto conversava com a médica do SAMU que prestou os primeiros socorros. Ele teria pedido para ligar para esposa enquanto era levado para a ambulância. No entanto, o homem teve um ataque cardíaco e precisou ser atendido na calçada.

A Secretaria de Saúde do município baiano informou que o idoso veio a óbito em deslocamento para o hospital. O corpo foi acolhido no necrotério da Unidade de Pronto Atendimento do bairro dos Barris, em Salvador.