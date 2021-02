Idoso mata esposa na sala de casa

Uma idosa identificada como Maria Lucene Diniz Sarmento, de 68 anos, foi assassinada a tiros na noite do último domingo (7) em Santa Cruz, Sertão da Paraíba. Segundo a Polícia Militar (PM), o principal suspeito é o marido da vítima, José Alves Sarmento, de 77 anos, que teria cometido suicídio logo após o crime.

Maria foi encontrada sem vida, na sala da casa onde morava com o marido, no sítio Agreste, na Zona Rural do município. O corpo de José também estava no local. Ele morreu com um tiro na cabeça.

A motivação do crime é investigada.