Idoso mantido em cárcere privado por 15 dias é resgatado pela polícia

Um idoso foi resgatado pela Guarda Municipal, na sexta-feira (12), após passar cerca de 15 dias preso em cárcere privado. O caso ocorreu em São José dos Pinhais (PR), na região metropolitana de Curitiba. A ex-nora da vítima foi presa em flagrante.

Os agentes ficaram sabendo do crime através de denúncias de vizinhos. O homem tinha idade estimada de 87 anos e foi encontrado em um cômodo cuja porta estava trancada com um cadeado, que precisou ser arrombada.

O quarto não possuía ventilação e contava apenas com um colchão, que estava sujo de urina e restos de fezes. Não havia comida e o único acesso a água disponível era em uma pia.

Segundo os guardas, a dona da casa era ex-nora do idoso e possuía sua tutela legal. Ela não estava em casa no momento da ação, mas foi presa em flagrante por cárcere privado assim que retornou. A suspeita disse aos policiais que deixava o idoso trancado porque precisava sair para trabalhar e não tinha ninguém para ajudá-la a cuidar dele.

No momento do resgate, a vítima estava atordoada, mas não possuía ferimentos. Ele foi alimentado e recebeu tratamento inicial de paramédicos. Em seguida, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento local e, por fim, para um lar de idosos do município.