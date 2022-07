Idoso é espancado por enteado até fazer xixi nas calças

Um homem de 49 anos foi preso suspeito de espancar um idoso, de 66 anos, que possui deficiência visual, na noite desta segunda-feira (18). O agressor é enteado da vítima. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo o boletim de ocorrência, ao chegarem na casa localizada na Vila Entroncamento, em Campo Grande (MS), os policiais foram recebidos pelo suspeito com sangue pelas mãos.

No local, o idoso começou a gritar por socorro, dentro do imóvel. Ele contou que era casado com a mãe do agressor, que seria falecida. A vítima tinha escoriações pelo braço e estava próximo de uma poça de urina. Ele contou que é agredido com frequência.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).