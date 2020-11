VÍDEO: Idoso é espancado e mordido por assaltante durante roubo

Um homem de 84 anos foi espancado na tarde da última quarta-feira (25), por um rapaz que se passou por um capineiro em busca de serviço. O caso ocorreu no centro de Manaus.

As câmeras de segurança registram quando o acusado foi até a casa da vítima e informou que iria capinar um terreno que fica próximo a residência. Após o idoso mostrar o local, o rapaz iniciou as sessões de tortura, com agressões e mordidas, além de ter levado objetos pessoais e cartões com documentos. Logo em seguida, o homem fugiu.

Idoso é mordido e espancado por assaltante em Manaus pic.twitter.com/Fbx7epitbr — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 25, 2020

O idoso foi levado para um Serviço de Pronto Atendimento para cuidar dos ferimentos. Depois dos procedimentos clínicos, ele foi encaminhado para a delegacia, e prestou esclarecimento e passará por corpo de delito.

A Polícia Civil vai usar imagens de câmeras de segurança de comércios próximos para identificar o assaltante.