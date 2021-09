Idoso de 85 anos é preso após abusar sexualmente de criança em troca de R$2,00

Um homem chamado Lourival da Silva Paiva, de 85, foi preso por estuprar e explorar sexualmente uma menina de 10 anos. O caso aconteceu em Manaus (AM). Segundo as investigações, ele atraía a criança oferecendo dinheiro para cometer o crime. As informações são do Portal Holanda.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, responsável pelo caso, agentes de saúde faziam atendimento na área e foram abordados por populares que informaram sobre os abusos. O crime foi constatado por policiais que conversaram com a menina. Ela revelou que Lourival costumava dar R$ 2 para tocar o corpo e as partes íntimas dela.

Os pais da criança, que vendem adubo próximo à casa do idoso, disseram que não sabiam dos abusos, mas que notavam que a menina costumava aparecer com dinheiro. Porém, achavam que o idoso dava voluntariamente a quantia.

“Para a criança foi muito difícil admitir a situação que ela estava passando. O pai não sabia e a criança apenas tentava ajudar. Ela chegou a relatar que esses R$ 2 ajudava a comprar a massa da neném, que é neta do pai dela e sobrinha dela”, disse a delegada.

O acusado é casado e mora com outras pessoas na casa. De acordo com a polícia, ele costumava cometer o crime quando estava sozinho na residência. Lourival vai responder por estupro de vulnerável e por exploração sexual infantil. Na delegacia, ele preferiu manter o silêncio e disse apenas que só vai se manifestar em juízo. A criança vai receber apoio psicossocial e as investigações do caso continuam.