Idoso bêbado é preso por dirigir carro funerário com corpo dentro

Um idoso de 60 anos foi preso após dirigir um carro de uma funerária com um corpo, na tarde do último domingo (12), em Natal. Segundo os agentes do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE) ele estava embriagado.

A ocorrência foi registrada durante uma fiscalização feita pelos policiais. O idoso recebeu voz de prisão e foi também encaminhado à delegacia.

Outros seis condutores ainda foram notificados administrativamente por misturar álcool e direção. Todos, ao serem submetidos aos testes de alcoolemia, apontaram valores superiores a 0.33 mg/l, configurando crime.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com