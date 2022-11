Homem é dado como morto e funerária descobre que ele estava vivo; entenda

Um auxiliar de serviços gerais identificado como José Ribeiro da Silva, de 62 anos, internado em um hospital de Uruaçu, Goiás, foi dado como morto e, para a surpresa da família, ele havia sido encaminhado vivo para a funerária. O caso aconteceu na terça-feira (29), no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN). Segundo a unidade de saúde, o médico que assinou o atestado de óbito foi afastado do cargo.

De acordo com a irmã do paciente, os familiares receberam a notícia por volta das 20h do dia 29. Para dar seguimento aos procedimentos após o laudo de óbito, a família fez a liberação do corpo, sem saber que o homem estava vivo.

José Ribeiro da Silva foi colocado dentro de um saco utilizado para fazer a remoção de pessoas mortas. Em seguida, o auxiliar de serviços gerais foi encaminhado para uma funerária em Rialma, cidade natal da família, que fica próximo de Uruaçu, onde estava internado.

Na funerária, ao abrirem o saco para preparar o corpo, os profissionais do local se depararam com o homem com os olhos abertos, vivo, e respirando com dificuldade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado no local e constatou que o paciente estava vivo.

Após a funerária entrar em contato com a família de José Ribeiro da Silva, a família pediu o encaminhamento dele para o hospital de Rialma. A irmã do auxiliar de serviços gerais registrou um boletim de ocorrência contra o hospital, nesta quarta-feira (30).

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)