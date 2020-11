Idosa morre ao ser esfaqueada na vagina

Uma mulher de 64 anos morreu na última terça-feira (3) após passar três dias internada depois de ter sido esfaqueada na vagina no domingo (1). O caso aconteceu em João Pessoa, no bairro do Varadouro. Segundo informações da polícia, as circunstâncias da situação ainda não estão claras: duas hipóteses são investigadas - a primeira é de assalto e a segunda de estupro. Exames comprovaram ferimentos graves provocados por faca na vagina da vítima.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e estava internada no Hospital de Emergência e Trauma, mas não resistiu aos ferimentos.