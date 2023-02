Idosa é internada à força pela filha e genro após denunciar maus-tratos a netos, diz polícia

Um idosa de 65 anos chamada Maria Aparecida Paiva, teria sido sequestrada pela própria filha, Patrícia de Paiva Reis, e internada à força, sem indicação médica. Patrícia e o marido Rafael Machado foram presos na sexta-feira (24) pelo crime. A polícia tambem interditou uma das clínicas psiquiátricas onde a idosa foi internada contra a própria vontade, mesmo sem estar doente. O estabelecimento, Clínica Revitalis, fica localizado em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, e é investigado por ter sido usado para prática do crime de sequestro qualificado.

As investigações alcançam ainda outra clínica, identificada como Vista Alegre, localizada em Correias, que também recebeu a vítima. Os policiais também apuram a conduta dos médicos que atenderam a idosa.

De acordo com as investigações, a motivação seria porque Maria Aparecda denunciou maus-tratos sofridos pelos netos, de 2 e 9 anos, na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), além de questões financeiras. Isso porque o pai estava pedindo a guarda de um dos filhos e Patríca temia perder o dinheiro da pensão do menino.

A idosa também já havia feito um registro contra a própria filha, por crimes como invasão de domicílio, lesão corporal e injúria, quando um carro do Samu foi chamado para levá-la, no dia 30 de janeiro deste ano. Por isso, a denúncia de Maria Aparecida no dia 30 de janeiro também pode ter contribuído para o crime de sequestro.