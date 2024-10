Vídeo: Idosa de 80 anos é presa após dar tapa na bunda de funcionária de supermercado

Uma idosa de 80 anos foi presa após dar tapa na bunda de uma funcionária de supermercado. A vítima de 39 anos, em depoimento à Polícia Civil, relatou sofrer com importunações sexuais da mulher há cerca de um mês. O caso ocorreu na última sexta-feira (4), em São Vicente, litoral de São Paulo.

Em outras ocasiões, a idosa chamou a funcionária de “minha deliciosa”, “minha graciosa” e “minha preferida”. Segundo a vítima, a idosa sempre fez questão de passar no caixa em que ela trabalha, mesmo que os outros estivessem livres. Anteriormente, a idosa também a agarrou por trás e pegou em seus seios, conforme depoimento à Polícia Civil.

A funcionária disse às autoridades que, após o tapa, ela reagiu e, ainda assim, a idosa disse que não pararia de importuná-la, mesmo se fosse agredida. Imagens das câmeras de monitoramento do local foram apresentadas à polícia, após o segurança do supermercado levar as envolvidas no caso à delegacia.

A idosa foi liberada durante a audiência de custódia e está em liberdade provisória perante o cumprimento de medidas cautelares, segundo o G1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) afirmou que a mulher responderá pelo crime em liberdade. Em nota, o TJSP afirmou que ela deverá comparecer em juízo a cada dois meses para informar e justificar atividades, não podendo se ausentar da cidade ou se mudar sem autorização previa e deverá comparecer aos atos do processo, caso seja submetida.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)