Identidade falsa faz com que homem inocente se torne criminoso e viva 'pesadelo'

Vítima teve seus dados usados por criminoso e enfrenta acusações injustas de crimes que nunca cometeu

Gabrielle Borges
fonte

Por precaução, todos os documentos relacionados ao suspeito foram encaminhados para investigação. (Freepik)

Um homem inocente está vivendo um verdadeiro pesadelo judicial no Distrito Federal (DF), após ter sua identidade usada por um criminoso. Alex Ferreira Machado, de 42 anos, natural do estado do Mato Grosso (MT), descobriu que seu nome está sendo utilizado de forma indevida em uma série de processos criminais pela pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o que o colocou no centro de uma grave injustiça.

A fraude de identidade está sendo investigada pelas autoridades do DF, após a denúncia feita por Alex, que percebeu a fraude após demonstrar interesse em atuar como mesário, mas ser impedido de realizar a função devido a documentação.  A fraude só foi realmente confirmada depois de checagens em bancos oficiais e confronto com imagens reais do verdadeiro Alex. 

A vítima é portadora de deficiência vocal. Ao buscar esclarecimentos, ele descobriu que seus dados pessoais haviam sido usados por um suspeito para se passar por ele durante abordagens policiais e procedimentos legais.

O homem envolvido na ocorrência, cuja verdadeira identidade é Alex Farias Moça, esteve no centro de um caso recente registrado na 5ª Delegacia de Polícia (5ª DP) envolvendo recusa de dados sobre a própria identidade, lesão corporal, porte de arma branca e violência contra mulher. Não é a primeira vez que Alex Farias Moça se passa por alguém.

Por precaução, todos os documentos relacionados ao suspeito foram encaminhados para investigação

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

