Hospital Jean Bitar abre seleção para Pessoas com Deficiência; saiba como participar

O Hospital Jean Bitar (HJB) está com processo seletivo aberto para Pessoas com Deficiência (PcD) para formar cadastro reserva de profissões com atuação em diversas áreas. Os interessados devem enviar o currículo com o título do “cadastro reserva - PcD” exclusivamente para o e-mail: rh.hjb@indsh.org.br, até o dia 28 de fevereiro. No momento do envio, o candidato precisa anexar o laudo médico atualizado.

VEJA MAIS

Os participantes precisam ter a escolaridade conforme o cargo de interesse, além da vivência na área de atuação e residir em Belém ou Região Metropolitana.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)