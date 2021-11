Homens roubam mais de 20 mil litros de combustível de caminhão-tanque

Dois homens armados renderam o motorista de um caminhão-tanque carregado com mais de 20 mil litros de combustível, na madrugada de quinta-feira (4), na Avenida Amazonas, Região Oeste de Belo Horizonte. As informações são do G1 Nacional.

Segundo a Polícia Militar, após abastecer o veículo, o homem de 41 anos foi rendido pelos suspeitos, que anunciaram o assalto e levaram o caminhão. Ele acionou a polícia, que fez buscas pela região onde o crime aconteceu. Horas depois, o caminhão foi encontrado abandonado, sem nenhum combustível, na BR-381, em Betim, Região Metropolitana da Capital.

De acordo com o motorista, o veículo estava carregado com 12.000 litros de diesel e 11.000 litros de gasolina. Em nota, a Polícia Civil afirmou que nenhum envolvido na ocorrência foi encaminhado à Delegacia de Plantão e que apura a autoria do crime.