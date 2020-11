Homens explodem cofre e levam R$20 mil de posto de combustível

O cofre de um posto de combustível foi alvo de dois bandidos, ainda não identificados, na madrugada desta segunda-feira (23). Eles conseguiram fugir com aproximadamente R$ 20 mil. O roubo ocorreu na na rua Francisca Mendes, no bairro Cidade de Deus, em Manaus.

De acordo com os policiais, os trabalhadores do posto disseram que a ação aconteceu por volta das 2h da manhã. Os homens se passaram por clientes, estacionaram o carro distante do posto e conversaram com o frentista, no qual compraram gasolina em um galão.

Após a venda, o frentista seguiu para uma sala administrativa e a dupla retornou com ferramentas e artefatos explosivos em mãos.

A dupla arrombou a estrutura do cofre com um pé de cabra e depois colocaram as dinamites e explodiram o objeto. Na explosão, a tampa do cofre foi arremessada no pátio do posto de gasolina.

O frentista tentou acionar a polícia, mas os homens fugiram levando a renda do posto estimada em R$ 20 mil.