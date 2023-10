Homens detidos em flagrante por violência doméstica passam a usar tornozeleiras

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) anunciou que deu início ao monitoramento de homens detidos em flagrante por violência contra a mulher por meio de tornozeleiras eletrônicas. Segundo o comunicado, a utilização das tornozeleiras representa um mecanismo a mais no combate à violência doméstica.

A iniciativa é uma cooperação entre o SSP e o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), com atuação no estado de São Paulo, no entanto, o objetivo é expandir para outras regiões gradualmente. O projeto conta ainda com o monitoramento das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM).

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da Rayanne Bulhões, editora web do OLiberal.com