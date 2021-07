Homem vai cobrar empréstimo, mas é executado no meio da rua

Faver Andres Castano Gonzales, de 30 anos, foi morto na noite de sábado (10), em Manaus (AM), enquanto estaria fazendo uma cobrança de um empréstimo. O crime aconteceu no meio da rua. As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com informações preliminares repassadas à Polícia Militar, ocupantes de um carro se aproximaram de Faver e começaram a atirar contra o homem. A vítima foi atingida pelos disparos e ficou agonizando na rua até morrer.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Polícia Civil.