Homem vai atender à porta e é morto na frente de casa

Magno dos Santos Ferreira Júnior, de 27 anos, estava em casa com a família, quando foi atender alguém que estava batendo no portão. Ao chegar na entrada, ele acabou sendo baleado. O crime aconteceu nesta quinta-feira (29), em Manaus (AM).

Não há informações sobre a pessoa que fez o disparo, que fugiu. A vítima morreu no local.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).