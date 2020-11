Homem tortura, esfaqueia e mutila companheira com fogo

Foi preso o homem que torturava e mantinha em cárcere privado a companheira, com quem tinha união estável. A detenção ocorreu na segunda-feira, 23, em Caratinga, no Vale do Rio Doce (MG). A vítima, de 34 anos, denunciou o agressor de 26 anos após ser encorajada por testemunhas das atrocidades.

A mulher está internada em um hospital da região, com um braço e três costelas quebradas.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher tinha união com o agressor, que a espancava com frequência. Ela contou às autoridades que, há cerca de dois meses, o autor ateou fogo nela, mutilando permanentemente a barriga e o pescoço dela.

O abuso teve fim na segunda-feira, quando o criminoso bateu nela com uma barra de ferro, quebrando o braço esquerdo e três costelas da vítima, que foi encontrada com o corpo cheio de cortes pelas pernas, costas, couro cabeludo, pescoço e antebraços. Segundo ela, os ferimentos foram causados pela barra de ferro e por uma faca.

A mulher relatou à Polícia Militar que o companheiro a mantinha em cárcere privado, ameaçando-a, dizendo que mataria os filhos e o pai da vítima caso ela o abandonasse. O casal vivia junto em um cômodo em um imóvel que é também um bar.

Duas mulheres incentivaram a vítima a dar um basta na situação. Então, ela fugiu do local e denunciou o agressor.

Agora, ela está internada em um hospital e vai passar por uma cirurgia no braço esquerdo, que foi fraturado.

O autor foi preso em flagrante delito.