Homem mata a companheira, foge, bate carro e morre carbonizado

Um homem, de 54 anos, suspeito de ter matado a companheira, de 25 anos, morreu carbonizado após o carro dele pegar fogo na PR-281, em Salto do Lontra, no sudoeste do Paraná, no último domingo (29).

A Polícia Militar informou que o carro do suspeito bateu contra uma árvore durante a fuga do local do crime. Testemunhas contaram aos agentes que o homem atirou contra a vítima durante uma discussão em uma casa noturna.

Os policiais informaram que o suspeito atirou pelo menos duas vezes contra a companheira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas a mulher veio a óbito no local.

A PM informou que soube do acidente do suspeito enquanto atendiam a ocorrência da vítima.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), com a batida, o carro ficou destruído pelo fogo às margens da rodovia.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Francisco Beltrão, no sudeste do Estado.