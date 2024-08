Homem 'ressuscita' após 50 minutos de parada cardíaca; entenda

Um homem de 53 anos morreu por 50 minutos após sofrer parada cardíaca na noite do último dia 04 de julho, em São Paulo. O arquiteto Rogério Oliveira ficou sem batimentos cardíacos até ser socorrido, quase uma hora depois. O caso repercutiu nos últimos dias.

Rogério estava em casa, trabalhando em home office, quando sofreu a parada cardiorrespiratória. De acordo com a vítima, ele se recorda apenas dos minutos que antecederam o incidente. "Lembro cerca de 5 minutos antes de ter apagado. Foi um dia tranquilo, nenhum estresse, fiquei trabalhando em home office", relatou ao UOL.

A primeira a perceber a gravidade da situação foi a esposa de Rogério, a jornalista Cláudia de Castro Lima. "A sensação é que eu estava em um pesadelo", relatou ela. Ao perceber que o marido não respondia, Cláudia acionou o socorro e, com a ajuda de vizinhos e médicos que moram no prédio, iniciou os procedimentos de reanimação.

A história de Rogério é marcada por uma série de coincidências que se encaixaram perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça. Cláudia havia desmarcado um encontro com amigas por conta de um resfriado, o que a fez chegar em casa mais cedo. Além disso, um casal de médicos morava no mesmo prédio e estava com uma amiga médica em casa naquele dia.

Rogério Oliveira e, sua esposa, Cláudia de Castro. (Reprodução/Uol/Arquivo Pessoal)

Rogério foi submetido a cinco choques de desfibrilador ainda em casa. A vítima foi levada ao hospital, a um quilômetro de sua casa, e, ao chegar lá, a esposa foi avisada que o coração de seu marido havia voltado a bater.

