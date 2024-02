Homem que fazia xixi na beira de rio é derrubado por outro após tombo em escada

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma cena que, de tão inacreditável, mais parece saída de um filme tipo "pastelão". Mas, aconteceu de verdade e se passou na cidade de Propriá (SE), a 100 km de Aracaju. Um homem que caminhava próximo à escadaria de cais tropeça e acaba derrubando outro que fazia xixi na margem do Rio São Francisco.

Assista:

O tombo seguido da trombada aconteceu no final da comemoração do aniversário da cidade, na madrugada da última quinta-feira (8). As imagens, captadas por câmeras de segurança, mostram os dois caindo de uma altura de quase 4 metros dentro do rio.