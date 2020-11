Homem persegue e tenta sequestrar mulher para matá-la

Um homem foi preso nesta segunda-feira (9), suspeito de ameaça e tentativa de lesão corporal contra uma mulher, que não teve a identidade revelada. Pedro Paulo dos Santos, de 28 anos, teve o mandado de prisão preventiva contra ele cumprido em Manaus (AM).

De acordo com o delegado Christiano Castilho, titular do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a vítima registrou da delegacia um Boletim de Ocorrência na noite do último sábado (7), por tentativa de agressão. “O indivíduo abordou a vítima, no sábado, na saída de seu trabalho. Ela conseguiu fugir com a ajuda de um mototáxi. Porém, ele iniciou uma perseguição tentando, inclusive, derrubá-la da moto. A perseguição veio cessar apenas com a entrada da mulher na unidade policial”, explicou a autoridade policial.

O delegado conta, ainda que a mulher afirmou que há anos vem sendo assediada pelo suspeito. Pedro Paulo deixava recados nas redes sociais, fazia ligações inconvenientes e chegou a se matricular na mesma faculdade que a vítima, com o objetivo de ter um relacionamento amoroso com a mulher.

“Ainda com a vítima na delegacia, o homem ficou parado do outro lado da rua, momento em que o investigador plantonista foi até ele e o prendeu. Com o homem, foram encontradas uma faca e uma corda”, disse o delegado. Na ocasião, Pedro Paulo confessou que levaria a vítima para matá-la. “Pelos fatos, o suspeito foi autuado por ameaça e tentativa de lesão corporal, sendo liberado em seguida”, completou o Castilho.

Por conta dos riscos que o suspeito poderia causar à vítima, o delegado plantonista solicitou, junto à Justiça, pedido de prisão preventiva, que foi expedido no domingo (8), e cumprido na segunda.

O preso foi encaminhado ao Centro de Recebimento e Triagem (CRT), e responderá pelo crime de ameaça e lesão corporal. Ele ficará à disposição do Poder Judiciário.