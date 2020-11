Homem negro é acusado de roubo após compra em loja

Fernando Silva dos Santos foi acusado de furtar um par de sapatos em uma loja de calçados em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na última quarta (18). Mesmo após apresentar a nota fiscal da mochila que havia comprado, ele foi revistado.

O homem, que é negro, contou que, após efetuar a compra, foi abordado por três funcionários, que o acusaram de roubo. Passados 10 minutos de discussão, e constrangimento, ele teve sua mochila aberta e seus pertences jogados no chão.

"Ele abriu minha mochila, jogou tudo fora e foi um apavoro, porque eu comecei a gritar que não era ladrão, e aquilo me constrangeu muito", disse. O homem chegou a desmaiar de nervoso após a situação.

A filha de Fernando publicou no Twitter um vídeo em que seu pai aparece no chão do calçadão em frente a loja, tentando ser acalmado pelos transeuntes, após a acusação injusta e ação truculenta dos funcionários.

Meu pai foi acusado de roubo ontem na Di Santinnii do calçadão de Caxias e como vocês podem ver ele estar com a notinha da loja na mão os seguranças inventaram que ele tinha roubado um tênis sendo que ele COMPROU uma mochila + pic.twitter.com/LYJGySM7UT — fernanda (@falatufeh_) November 19, 2020

Em nota, a Di Santinni - loja em que ocorreu o caso - afirmou repudiar "qualquer ato de racismo, injúria ou ofensa moral dentro e fora de seus estabelecimentos".