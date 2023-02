Homem morre após socar janela de vidro em discussão com a esposa

Um homem de 40 anos morreu na noite da última segunda-feira (20) depois de dar um soco em uma janela de vidro durante uma discussão com a esposa.

Segundo o boletim de ocorrência, o irmão da vítima disse que na noite de domingo (19) Rudney Domingos De Carvalho teve um desentendimento com a companheira, momento em que ele se irritou, socou a janela e sofreu um corte na artéria do braço direito. O caso ocorreu em Nioaque, município a 171 km de Campo Grande (MS).

Rudney chegou a ser socorrido pela esposa e pelo irmão e levado para o hospital da cidade, mas por conta da gravidade do ferimento, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. No entantro, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no início da noite de segunda.

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de O Liberal.com).