Homem bate a cabeça após empurrão 'de brincadeira' e morre

Em um bar na cidade de Xapuri, interior do Acre, uma brincadeira entre dois amigos terminou com a morte de um homem após ele ser empurrado e bater a cabeça. O caso aconteceu no último domingo (16) e segue em investigação. As informações são do G1 Nacional.

De acordo com os relatos das testemunhas, Roberto José Lima Oliveira, de 50 anos, estava com os amigos no local, quando em um determinado momento teria pegado nos testículos de um deles. Como reação, o amigo empurrou Roberto, que caiu e bateu a cabeça na mesa de sinuca.

A vítima chegou a ser levada para o hospital da cidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ao chegar na unidade, foi constatada a morte.

O homem responsável pelo empurrão se apresentou na delegacia e se colocou à disposição. Segundo o delegado Gustavo Neves, ele pode ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

"Ele deve ser ouvido ainda nesta segunda, estamos só concluindo algumas diligências. Mas, a informação que nos foi passada foi essa, de que a vítima teria feito uma brincadeira e apertado os testículos desse rapaz, que não sei se, por não ter gostado ou se por brincadeira também, deu um empurrão. A vítima se desequilibrou e caiu desacordada. Estava todo mundo embriagado", disse o delegado.

O corpo foi levado ainda no domingo para o Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para os devidos procedimentos e depois retornou para ser velado e sepultado na cidade do interior do estado.