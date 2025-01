Homem morre após consumir 100 seriguelas com caroço

Um homem de 28 anos morreu após comer mais de 100 seriguelas com caroço dentro da própria casa, localizada no Parque dos Girassóis, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De acordo com informações, a vítima tinha deficiência intelectual grave e ficou constipado após ingerir a fruta em excesso.

No dia 2 de janeiro, o jovem começou a se sentir mal e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon. Devido à gravidade do seu estado, ele foi transferido para o Hospital Regional, onde passou por uma cirurgia para a remoção dos caroços que havia ingerido. Ele permaneceu internado até a quarta-feira, 8 de janeiro, quando recebeu alta médica.

No entanto, na noite da última quinta-feira (09), por volta das 21h30, a mãe foi verificar como ele estava e o encontrou inconsciente ajoelhado na pia da cozinha. Desesperada, ela tentou realizar manobras de ressuscitação e chamou imediatamente os bombeiros para ajudar.

Apesar da rápida chegada dos militares e das tentativas de reanimação, o jovem não resistiu e foi declarado morto às 22h. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como "morte a esclarecer" e "morte decorrente de fato atípico".

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)