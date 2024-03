Homem mata jovem com corte na garganta após descobrir que ela estava grávida: 'não temos nada sério'

Uma jovem de 19 anos foi morta dentro de casa pelo companheiro após revelar que estava grávida dele, na comunidade Rio das pedras, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite do último sábado (16). Com um corte profundo na garganta, o corpo da vítima foi encontrado pela irmã mais nova, de 11 anos. Na delegacia, Kayque Sales Simões, de 20 anos, confessou que usou um aparelho de barbear para cometer o crime. O jovem alegou que eles não tinham um relacionamento sério e que estavam apenas se conhecendo, mas a vítima teria dito que o filho era dele.

O caso

O crime ocorreu quando a vítima, identificada como Kaylane Vitória Alves, estava sozinha em casa e Kayque foi até ela. Na ocasião, a mãe e a irmã da vítima estavam em uma festa.

A família da jovem não sabia sobre a gravidez e acredita quem Kayque já havia agredido Kaylane anteriormente.

Uma câmera de segurança registrou a entrada e saída do criminoso na casa. Nos dois momentos, ele tentou esconder o rosto para não ser reconhecido depois. A polícia acredita que o crime foi premeditado.

