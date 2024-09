homem mata ex e atual companheira com golpes de espada

Um jovem identificado como Renan dos Santos Moraes matou a atual companheira e a ex-namorada com golpes de espada em Goiás. O primeiro crime ocorreu na quinta-feira (19/9), quando ele assassinou a atual parceira, Luana Meirelles, de 28 anos, após uma discussão motivada por ciúmes. A segunda vítima, Ana Júlia Ribeiro, 23, sua ex-namorada, foi atacada na mesma data, socorrida e levada ao hospital, mas morreu na manhã do sábado (21).

Após matar a atual companheira, Renan invadiu a loja onde trabalhava a ex e a esfaqueou várias vezes diante de todos (Foto: Reprodução / Redes sociais)

A Polícia Civil prendeu o criminoso em flagrante ainda no dia dos ataques. De acordo com a Delegacia de Polícia de Edéia, a violência teve início após uma briga entre o agressor e sua atual companheira, dentro do imóvel que dividiam. O homem utilizou uma espada do tipo samurai, de fabricação caseira, para desferir os golpes fatais.

VEJA MAIS

Após matar a companheira, o agressor dirigiu-se até o local de trabalho da ex-namorada e a atacou também com a espada. A investigação aponta que o nome de Ana Júlia foi mencionado na discussão que antecedeu o primeiro crime. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Municipal em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu três dias depois.

Segundo o delegado Daniel Moura, que está à frente do caso, o autor do crime, que trabalha com serviços gerais, tinha a espada há alguns anos. A polícia não tem informações de como ele adquiriu o objeto. O autor dos crimes segue preso e será julgado pelos dois feminicídios. Luana Meirelles deixou três filhos, frutos de relacionamentos anteriores.