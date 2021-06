Homem leva tiros no rosto após invadir a casa da ex para matar atual dela

A noite de sábado (20) por pouco não termina em tragédia após um homem de 32 anos invadir a casa da ex-namorada, de 33, com o objetivo de matar o atual companheiro dela, de 28 anos. Os três se agrediram fisicamente até que o homem mais jovem tomou a arma do mais velho e disparou contra o rosto dele. Foram quatro tiros disparados na casa que fica em Nova Lima, Minas Gerais. As informações são do G1 mineiro.

O homem segue internado em estado grave. Ele já havia feito ameaças contra o atual da ex-namorada e dito a moradores do bairro que iria matá-lo.

Armado, o homem foi até a casa da ex-companheira, por volta das 20h30, e atirou duas vezes contra o atual dela, mas errou. Em seguida, o homem foi agredido pelo casal, que tentava se defender. Ele atirou mais vez e o tiro passou de raspão no braço do atual companheiro da mulher.

Depois, o atual namorado da mulher conseguiu tomar a arma da mão do ex dela e atirou quatro vezes contra o rosto do homem.

No momento dos disparos, policiais que estavam na região foram acionados por vizinhos que relataram barulhos de tiros de arma de fogo e tentativa de homicídio.

Quando os policiais chegaram na casa, se depararam com o atual namorado dela com a arma na mão. Ele jogou o revólver no chão ao ver os militares e disse que o ex da mulher havia ido até lá para matá-lo.

Os dois homens foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Nova Lima. O atual namorado tomou pontos no braço e passa bem. O outro, precisou ser transferido para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, onde deve passar por cirurgias.

O homem teve oito perfurações no rosto, contando entradas e saídas. Os médicos disseram aos policiais que ele está inconsciente e em estado grave.

Mais crimes

Mais tarde, após os feridos serem socorridos, os policiais foram até a casa do ex da mulher. Lá, encontraram uma porção de cocaína, material de dolagem, duas balanças de precisão, outro revólver e munições do mesmo calibre da arma utilizada por ele no crime. A operação mobilizou dez policiais.

Segundo a Polícia Militar, ele tinha passagens por roubo, tráfico e outros crimes.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Nova Lima. A mulher e seu atual namorado também serão ouvidos.