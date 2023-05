Homem invade estúdio de rádio e agride jornalistas ao vivo; assista

Um homem invadiu o estúdio de uma rádio, em Goiânia (GO) e agrediu os jornalistas que atuavam no momento, durante uma transmissão ao vivo. O agressor não teria gostado de ouvir os radialistas fazendo comentários sobre o irmão dele, que se envolveu em confusão em um estádio de futebol.

O invasor, identificado como Jardel Custódio, entrou no estúdio dizendo "o irmão do vagabundo está aqui!", e partiu para cima do repórter Yan Mesquisa e do cinegrafista Farley Henrique, dando tapas, socos e quebrando equipamentos. Jardel é irmão do motorista do prefeito da cidade. Assista:

O condutor, um dia antes, teria se envolvido em uma briga no estádio Genervino da Fonseca e, durante a transmissão do programa, os apresentadores contavam sobre as agressões sofridas por parte da equipe quando Jardel, que passava perto da rádio, subiu no estúdio.

Os jornalistas registraram um boletim de ocorrência mas, até o momento, ninguém se pronunciou. Ao ser procurado, o agressor afirmou que cometeu o ato para "defender a família".

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)