Homem fingia ser adolescente na web para estuprar menores de idade

Um morador de São Paulo, de 40 anos de idade, fingiu ser um adolescente para assediar menores de idade pela internet. A Polícia Civil do Distrito Federal descobriu que o suspeito estuprou uma criança de nove anos.

O homem foi preso na última quarta-feira (29). Ele aliciava as vítimas pelas redes sociais se passando por um adolescente e, ao conseguir a confiança delas, fazia com que tirassem fotos e gravassem vídeos com imagens íntimas.

Apó coletar provas digitais com autorização judicial, os investigadores, em parceria com a PCSP, deflagraram uma operação para prender o suspeito.

Com ele, encontraram um celular que armazenava mídias com imagens de menos de 18 anos com natureza sexual explícita. Ele também armazenava conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)