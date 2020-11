Homem esfaqueia esposa grávida e bebê morre

Uma mulher de 41 anos, grávida de meses, foi esfaqueada pelo marido, de 44 anos. Ela foi atacada enquanto dormia. O assassino confesso foi preso na madrugada desta terça-feira, 10, em Três Lagoas, a 313 quilômetros de Campo Grande (MS).

A mulher foi submetida a cesariana de emergência, mas o bebê morreu quatro horas depois do procedimento.

Testemunhas presenciaram uma cena de horror, com sangue no corredor do condomínio onde o casal morava. A vítima estava ensanguentada no corredor. O marido disse que a que levaria para o hospital.

A polícia foi ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e encontrou o homem com ferimento no ombro esquerdo e a mulher em estado grave, com lesões na cabeça e nas costas.

Conforme o registro policial, o marido confessou a tentativa de assassinato da esposa (e a consequente morte do filho na barriga) "por motivo fútil e pura ignorância". Ele foi preso em flagrante.

Segundo o hospital, a mulher está em estado grave e respira com ajuda de aparelhos.