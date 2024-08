Homem esfaqueia e mata mulher após discussão por Jogo do Tigrinho

Na madrugada desta sexta-feira (23), uma mulher identificada como Maria Eduarda Souza, de 34 anos, foi esfaqueada nas costas e morreu após se envolver em uma discussão relacionada ao Jogo do Tigrinho, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

De acordo com a polícia, a vítima estava em uma casa com outros dois rapazes quando o suspeito, identificado como Douglas Mikael Teles de Souza Gabilani, começou a brigar com ela devido a uma aposta online. Durante o desentendimento, o homem esfaqueou Maria Eduarda nas costas, que não resistiu aos ferimentos, e acabou morrendo no local.

Douglas fugiu após o crime e continua foragido. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), com as investigações sendo conduzidas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Não há mais detalhes disponíveis sobre a discussão que levou ao crime.

O Jogo do Tigrinho

O Jogo do Tigrinho é um cassino online que tem ganhado popularidade no Brasil, prometendo altos ganhos em dinheiro, mas é considerado um jogo de azar pela Lei de Contravenções Penais. O jogo envolve a combinação de três figuras iguais em uma tela, semelhante a um caça-níqueis.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)