Homem encontra ninho de aranha em pacote de bananas

Ao comprar um pacote de bananas em um supermercado, um cliente teve uma surpresa nada agradável, um ninho de aranhas foi encontrado dentro da embalagem do produto.

Mário Cézar Rosa comprou o pacote com banana no último domingo (14), em um supermercado no bairro Ingleses. Segundo ele, a embalagem não foi violada até chegar em casa, e conta que encontrou o animal com vida e com alguns ovos que acabaram eclodindo.

“Eu terei que deixar o apartamento para poder dedetizar o mesmo, porque era um ninho de aranha”, comentou.

Mário afirma que procurou a gerência do estabelecimento onde o produto foi comprado, mas não teve nenhum auxílio.

Em nota, o supermercado informou que o produto foi recebido previamente embalado e lacrado pelos fornecedores. Já a empresa responsável pela comercialização das frutas disse que o animal pode ter entrado pelos buracos de ventilação na embalagem.

“Nosso produto passa por um processo de higienização e verificação da banana durante a embalagem, sendo retirados quaisquer insetos ou sujeiras”, declara a empresa.

De acordo com o Procon, as duas empresas podem ser responsabilizadas e correm o risco de receber advertência e suspensão.