Homem encena próprio velório em protesto contra buracos na rua

Um protesto inusitado chamou a atenção de moradores de Itabira, na Região Central de Minas Gerais, na tarde dessa quarta-feira (12). Flank Solico, motorista de 58 anos, encenou o próprio "velório" para chamar a atenção para os buracos nas ruas da cidade. Uma das manifestações ocorreu na Rua Valdemar de Alvarenga Lage, no Bairro Água Fresca.

No protesto, o homem deitou em um dos buracos, cobriu o corpo com flores e utilizou algumas placas que explicavam o motivo do ato e criticavam o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage (PSB) e o governador de Minas, Romeu Zema (Novo).

“Pelo descaso do prefeito, do governador e dos vereadores. Pais e mães perderam seus filhos com os acidentes nos buracos das ruas da cidade”, dizia um dos cartazes. “O prefeito, o governador e os vereadores prestam solidariedade aos familiares que perderam seus entes queridos em acidentes causados pelos buracos nas ruas da cidade”, escreveu em outro cartaz.

VEJA MAIS

Em entrevista ao jornal O Estado de Minas, Flank Solico questionou o Executivo e Legislativo municipal e contou que teve a ajuda de um outro morador da cidade para organizar o protesto. “Se a gente não cobrar, eles não vão fazer nada. Eu e o Reginaldo, então, resolvemos fazer o protesto para mobilizar a cidade e incentivar o itabirano a cobrar também”.

A Prefeitura de Itabira ainda não se pronunciou sobre o caso.