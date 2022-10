Homem é salvo de assalto após a esposa tentar atropelar bandidos; vídeo

Um homem viveu uma situação inusitada após sua esposa ter acelerado com o carro em cima da dupla de criminosos que tentaram assaltá-lo. O crime ocorreu em frente a casa do casal, em Santos, litoral de São Paulo, no último sábado (1º). A ação dos assaltantes foi registrada por uma câmera de segurança de uma residência próxima a casa da vítima. Um dos assaltantes conseguiu fugir e o outro ficou preso entre a moto da vítima, o carro da esposa e um outro automóvel estacionado no local.

Em entrevista ao portal g1, o casal contou que voltava de um lava jato quando a tentativa de assalto aconteceu. O homem e a esposa foram de moto buscar o carro que estava no estabelecimento. Na volta, ele voltou para casa dirigindo a moto e a mulher seguiu atrás com o outro veículo da família.

De acordo com a vítima, os assaltantes estavam em um carro preto e vieram o seguindo até a sua residência. Na filmagem da câmera de segurança é possível ver quando a dupla de criminosos desce do veículo preto em direção ao homem e outras duas pessoas seguem no automóvel e vão embora.

A dupla armada abordou o homem, pedindo a chave da motocicleta e o celular. Segundos depois, a esposa da vítima, que estava dirigindo um carro, se aproxima e acelera com o automóvel em direção aos criminosos. Neste momento, um deles consegue escapar do local e o outro fica preso entre a moto da vítima, o carro da esposa e outro veículo que estava estacionado na rua.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)